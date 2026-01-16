UPG налагодило поставки дизпалива зі США з причин його відповідності українським погодним умовам

Фото: depositphotos

Мережа автозаправних комплексів UPG з метою забезпечення необхідної якості арктичних марок дизпалива на своїх АЗК закуповує його в США, зокрема в американської Valero Energy.

Про це інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" розповів директор з розвитку групи компаній UPG Дмитро Петренко.

"Зараз ми для себе на зиму обрали постачальника зі США, тому що в них також є подібні погодні умови. Країни, які постачають якісний зимовий ресурс – це скандинавські країни, це США і Канада, – тому, що вони, в силу погодних умов, знають, який ресурс їм потрібно виробляти", - сказав він.

За словами Петренко, питання якості палива знаходиться в UPG безпосередньо під контролем власника компанії, через якого проходять всі паспорти якості ресурсу перед тим, як його замовити.

"Він (власник компанії – ІФ-У) дивиться, чи влаштовує його рівень сірки, чи влаштовують його зимові характеристики палива. Наприклад, дизель Valero Energy має температуру помутніння мінус 17 і фільтрованості – мінус 27. Це майже арктичний дизель. Він продається в нас на заправках як звичайний", - зазначив директор з питань логістики.

За його словами, в UPG використовують вказане дизпаливо як для продажу у власній мережі АЗК, так і для продажу гуртовим покупцям, а також для забезпечення власної логістичної системи.

UPG - українська група компаній, що спеціалізується на торгівлі нафтопродуктами. UPG входить до трійки найбільших операторів України за кількістю станцій. Група має власну логістичну інфраструктуру та здійснює прямі постачання пального з провідних НПЗ Європи та США. Засновником UPG є Володимир Петренко.