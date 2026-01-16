Інтерфакс-Україна
Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання через протести в Міннесоті

Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання через протести в Міннесоті
Президент США Дональд Трамп у четвер заявив про можливість застосування Закону про повстання для розгортання військових сил у штаті Міннесота на тлі кількаденних масових протестів, викликаних посиленням імміграційних операцій у Міннеаполісі, повідомляє Reuters.

"Напруження між місцевими жителями та федеральними правоохоронцями зросло після інциденту восьмиденної давнини, коли агент Імміграційної та митної служби США (ICE) смертельно застрелив громадянку США Рене Гуд у її автомобілі. Після цього протести в Міннеаполісі поширилися й на інші міста", - йдеться в повідомленні.

"Якщо корумповані політики Міннесоти не дотримуватимуться закону і не зупинять професійних агітаторів та заколотників, які нападають на патріотів ICE, що лише виконують свою роботу, я запроваджу ЗАКОН ПРО ПОВСТАННЯ", — написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

За даними видання, до району Міннеаполіса вже направлено майже 3 тис. федеральних офіцерів. Вони патрулюють місто зі зброєю, у камуфляжі військового зразка та в масках, що приховують обличчя. Їм цілодобово протистоять гучні, подекуди агресивні акції протесту місцевих жителів.

З початку посилення операцій федеральні агенти затримували як іммігрантів, так і учасників протестів, іноді розбиваючи вікна автомобілів і витягуючи людей силоміць. Правозахисники звинувачують офіцерів у зупинці темношкірих і латиноамериканських громадян США та вимаганні документів. Також повідомляється про використання світлошумових гранат і сльозогінного газу.

 

