Шмигаль у Раді звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зайве освітлення та зовнішню рекламу для економії електроенергії

Перший віцепрем’єр - міністр енергетики України Денис Шмигаль звернувся до бізнесу із закликом знизити споживання електроенергії для її економії.

"Окремо звертаюся до бізнесу з наполегливим проханням вимкнути вивіски, екрани, підсвітки. Якщо ви маєте зайву електрику, віддайте людям. Це буде ваш внесок у стабільність енергосистеми", – сказав він під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.