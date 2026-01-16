Інтерфакс-Україна
09:15 16.01.2026

Тимошенко прибула в суд для обрання їй запобіжного заходу

Лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, підозрювана у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України, прибула до Вищого антикорупційного суду (ВАКС), де має відбутися обрання їй запобіжного заходу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", зранку в пʼятницю Тимошенко прибула до ВАКС і перебуває у залі суду.

Також на засіданні присутня велика кількість представників медіа.

Один із присутніх вільних слухачів прийшлов із плакатом "Сьогодні не 1937-й рік".

"Сподіваюся, що процес буде публічним… Очікую справедливого суду", - сказала Тимошенко перед засіданням суду з обрання їй запобіжного заходу в пʼятницю.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що проситиме ВАКС про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в 50 млн грн.

Як повідомлялось, 14 січня НАБУ і САП повідомили керівниці депутатської фракції про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Сама Тимошенко звинувачення відкидає і заявила про політичне замовлення проти неї.

