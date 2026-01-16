Інтерфакс-Україна
Події
11:14 16.01.2026

Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території від початку січня

2 хв читати
Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території від початку січня

Вище військове командування РФ видає бажане за дійсне та значно перебільшує показники своїх територіальних здобутків у загарбницькій війні проти України, заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", реагуючи на останню заяву Генштабу ВС РФ щодо розміру захопленої окупантами території.

"Не маючи насправді значимих успіхів на полі бою, начальник генерального штабу зс Росії Герасимов назвав число захоплених квадратних кілометрів території України з початку січня, що більше від реального удвічі. У стільки ж разів він завищив розміри окупованої росіянами території протягом 2025 року", - наголосив речник.

Лиховій зазначив, що армія РФ має тактичні успіхи, але здобуває кожен метр української землі ціною величезних втрат свого особового складу. Так, за перші 15 днів 2026 року Росія втратила вже 14 120 своїх військових убитими й пораненими.

"Для Герасимова його солдати – витратний матеріал, тоді як для України життя кожного захисника – найвища цінність. При цьому, подекуди відходячи під тиском значно переважаючого противника, ЗСУ і з початку 2026-го, і протягом минулого року не допустили стратегічних втрат територій", - заявили у Генштабі.

Як підкреслив речник, водночас українські підрозділи також проводять контрнаступальні дії.

"Так, протягом 2025 року наші війська звільнили близько 300 кв. км території України", - повідомили у ЗСУ.

Лиховій також зазначив, що "хоч як би було важко, Київ та Україна вистоять".

"Герасимов може рапортувати своєму диктатору які завгодно цифри, намагаючись вплинути також на західних партнерів України. Але це точно не той випадок, коли "язик до Києва доведе", - заявив речник.

Як повідомляли російські ЗМІ, начальник генштабу російської армії Валерій Герасимов повідомив, що в першій половині січня війська РФ взяли під контроль понад 300 кв. км в Україні. Він також стверджує, що протягом минулого року було захоплено 6640 кв. км української території.

Теги: #генштаб_зсу #спростування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:30 15.01.2026
Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території з початку січня

Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території з початку січня

08:18 15.01.2026
Окупанти за добу втратили 1 150 осіб та 187 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 150 осіб та 187 од. спецтехніки - Генштаб

16:54 14.01.2026
Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

14:52 14.01.2026
Тимошенко: Заявляю, що оприлюднені аудіозаписи не мають до мене жодного відношення

Тимошенко: Заявляю, що оприлюднені аудіозаписи не мають до мене жодного відношення

08:44 14.01.2026
Захисники України в ніч на 14 січня знищили або подавили 90 зі 116 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 14 січня знищили або подавили 90 зі 116 засобів повітряного нападу росіян

08:32 14.01.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 171 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 171 бойове зіткнення

07:04 14.01.2026
Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців - Генштаб

08:06 13.01.2026
Окупанти за добу втратили 950 осіб та 145 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 145 од. спецтехніки

09:00 12.01.2026
Генштаб зафіксував упродовж доби 219 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував упродовж доби 219 бойових зіткнень

07:15 12.01.2026
Окупанти за добу втратили 1 060 осіб та 101 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1 060 осіб та 101 од. спецтехніки

ВАЖЛИВЕ

Понад 15 тис. енергетиків залучено до робіт в ремонтних бригадах для відновлення світла – Шмигаль

Найскладніша ситуація зі світлом у Києві та області, важко на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових регіонах – Шмигаль

Шмигаль у Раді звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зайве освітлення та зовнішню рекламу для економії електроенергії

Тимошенко прибула в суд для обрання їй запобіжного заходу

Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

ОСТАННЄ

Свириденко наступного тижня проведе нараду щодо боротьби з контрафактом

Дати поїздки Віткоффа та Кушнера до Росії поки що не визначені - Пєсков

В Києві шкільні канікули продовжать до 1 лютого

Прокурор САП просить суд застосувати щодо Тимошенко заставу в 50 млн грн

Активісти встановлюють на столичній ВДНГ загальнодоступну мобільну лазню та намет для обігріву

Суддя ВАКС зробив Тимошенко попередження за недотримання порядку судового засідання

Смачило, яка очолювала ФДМУ до 14 січня, звільнилася з Фонду після призначення його головою Наталухи

Свириденко: Міністр оборони Федоров взяв у роботу ситуацію з ТЦК

СБУ виявила понад $300 тис. під час обшуків в очільниці однієї з районних ВЛК на Дніпропетровщині

Понад 15 тис. енергетиків залучено до робіт в ремонтних бригадах для відновлення світла – Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА