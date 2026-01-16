Інтерфакс-Україна
12:47 16.01.2026

Віцепрем’єр Великої Британії прибув до України для участі у Форумі сторічного партнерства

Віцепрем’єр-міністр Великої Британії Девід Ламмі прибув до України з візитом, повідомив посол України в Великій Британії Валерій Залужний .

"Цей візит - ще одне свідчення інтенсивної співпраці між нашими країнами, центральним елементом якої стало укладення Угоди про сторічне партнерство. Це сталося рівно рік тому. Сьогодні ми спільно проведемо Форум сторічного партнерства і обговоримо конкретне наповнення майбутньої співпраці України та Великої Британії. Мова про різні напрямки - від економіки та відновлення до освіти. І звичайно ж, з особливим акцентом на безпеку", - написав Залужний в телеграм-каналі.

Він також подякував Великій Британії за допомогу та активну позицію у відстоюванні інтересів України.

