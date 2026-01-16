До Києва прибув президент Чехії, анонсовано його зустріч із Зеленським

До Києва з робочим візитом прибув президент Чеської Республіки Петр Павел, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Сьогодні вранці я мав честь вітати президента Павела у Києві. Ми з нетерпінням чекаємо на змістовні переговори з президентом України Володимиром Зеленським з метою розвитку нашого стратегічного партнерства, оборонної співпраці та миротворчих зусиль. Ми вдячні Чехії та її народу за підтримку України", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялось, від четверга Павел перебував з візитом у Львівській області.