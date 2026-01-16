Прем'єр Угорщини ініціює "національну петицію" проти допомоги Україні – ЗМІ

Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче за допомогою "національної петиції" мобілізувати підтримку населення для свого відхилення допомоги ЄС для України, повідомляє Handelsblatt.

"Кожен отримає цю (петицію – ІФ-У) і матиме можливість сказати "ні" та разом з урядом заявити, що ми не будемо платити", — сказав Орбан.

Ця акція є своєрідним неформальним референдумом, під час якого громадянам надсилають бюлетені для голосування. Також Орбан звинуватив опозицію в проукраїнській позиції.

Як пише видання, причиною цього є вибори, призначені на квітень, які, згідно з опитуваннями, будуть напруженими. Партія Орбана "Фідес" у більшості опитувань поступається партії "Тіса" лідера опозиції Петера Магяра.

Орбан представляє вибори як вибір між війною і миром. Він зображує Україну як країну, яка не заслуговує на підтримку, а свій уряд — як єдиний захист від розширення конфлікту. Не наводячи доказів, Орбан заявив, що ЄС чинитиме тиск на Угорщину, щоб вона відправила молодь воювати в Україну.

Лідер опозиції Мадяр заявив, що його партія підтримує мир в Україні, відкидає призов до армії і не підтримуватиме ескалацію війни.

Громадська думка в Угорщині виступила проти фінансування сусідньої України. Згідно з опитуванням, минулого року 63% угорців висловилися проти цього, тоді як у 2023 році таких було 41%.