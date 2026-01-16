Інтерфакс-Україна
Події
13:25 16.01.2026

Прем'єр Угорщини ініціює "національну петицію" проти допомоги Україні – ЗМІ

1 хв читати
Прем'єр Угорщини ініціює "національну петицію" проти допомоги Україні – ЗМІ
Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче за допомогою "національної петиції" мобілізувати підтримку населення для свого відхилення допомоги ЄС для України, повідомляє Handelsblatt.

"Кожен отримає цю (петицію – ІФ-У) і матиме можливість сказати "ні" та разом з урядом заявити, що ми не будемо платити", — сказав Орбан.

Ця акція є своєрідним неформальним референдумом, під час якого громадянам надсилають бюлетені для голосування. Також Орбан звинуватив опозицію в проукраїнській позиції.

Як пише видання, причиною цього є вибори, призначені на квітень, які, згідно з опитуваннями, будуть напруженими. Партія Орбана "Фідес" у більшості опитувань поступається партії "Тіса" лідера опозиції Петера Магяра.

Орбан представляє вибори як вибір між війною і миром. Він зображує Україну як країну, яка не заслуговує на підтримку, а свій уряд — як єдиний захист від розширення конфлікту. Не наводячи доказів, Орбан заявив, що ЄС чинитиме тиск на Угорщину, щоб вона відправила молодь воювати в Україну.

Лідер опозиції Мадяр заявив, що його партія підтримує мир в Україні, відкидає призов до армії і не підтримуватиме ескалацію війни.

Громадська думка в Угорщині виступила проти фінансування сусідньої України. Згідно з опитуванням, минулого року 63% угорців висловилися проти цього, тоді як у 2023 році таких було 41%.

Теги: #орбан #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:22 15.01.2026
Петиція до Кабміну із закликом перенести та меморіалізувати стелу на в’їзді в Донецьку область не набрала необхідних голосів

Петиція до Кабміну із закликом перенести та меморіалізувати стелу на в’їзді в Донецьку область не набрала необхідних голосів

15:35 14.01.2026
Київ працює над внесенням прибуткового будинку Якова Кияка до Держреєстру нерухомих пам’яток України

Київ працює над внесенням прибуткового будинку Якова Кияка до Держреєстру нерухомих пам’яток України

15:58 12.01.2026
Петиція до Кабміну про посилення держполітики у сфері пошуку безвісти зниклих набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про посилення держполітики у сфері пошуку безвісти зниклих набрала 25 тис. голосів

10:59 12.01.2026
Петиція щодо контролю за перебуванням безхатьків у громадському транспорті в Києве не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція щодо контролю за перебуванням безхатьків у громадському транспорті в Києве не набрала необхідних для розгляду голосів

10:39 11.01.2026
Свириденко: Нова система контрактів для військових покликана стати чинником у підвищенні мотивації особового складу

Свириденко: Нова система контрактів для військових покликана стати чинником у підвищенні мотивації особового складу

15:47 10.01.2026
Петиція до Кабміну про запровадження кримінальної відповідальності за насильство над тваринами набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про запровадження кримінальної відповідальності за насильство над тваринами набрала 25 тис. голосів

11:01 10.01.2026
Петиція про зупинку метро в Києві о 9:00 під час хвилини мовчання не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція про зупинку метро в Києві о 9:00 під час хвилини мовчання не набрала необхідних для розгляду голосів

12:06 08.01.2026
Київська влада відхилила петицію про встановлення вбиралень на всіх станціях метро

Київська влада відхилила петицію про встановлення вбиралень на всіх станціях метро

10:30 06.01.2026
Чергова петиція до київської влади із закликом заборонити експлуатацію тварин в цирках не набрала необхідних для розгляду голосів

Чергова петиція до київської влади із закликом заборонити експлуатацію тварин в цирках не набрала необхідних для розгляду голосів

21:36 19.12.2025
Сибіга відповів Орбану на його заяву про "неясність" війни РФ проти України

Сибіга відповів Орбану на його заяву про "неясність" війни РФ проти України

ВАЖЛИВЕ

Понад 15 тис. енергетиків залучено до робіт в ремонтних бригадах для відновлення світла – Шмигаль

Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території від початку січня

Найскладніша ситуація зі світлом у Києві та області, важко на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових регіонах – Шмигаль

Шмигаль у Раді звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зайве освітлення та зовнішню рекламу для економії електроенергії

Тимошенко прибула в суд для обрання їй запобіжного заходу

ОСТАННЄ

Бабак: Продовження зимових канікул призведе до освітніх втрат, але система освіти має пройти цю зиму

Низка поїздів на Київщині та Чернігівщині тимчасово не курсуватимуть цієї доби через обрив контактного дроту

Шмигаль закликав фокусуватися на встановленні генерації, а не накопичувачів

Шмигаль: Ракета для Patriot коштує приблизно $3 млн, а бетонний саркофаг для трансформатора – менше $3 млн

В Україні на вихідних очікується морозна погода без опадів

Українці в морозну погоду частіше купляють засоби для прибирання снігу, автомобільні омивачі й термобілизну – "Епіцентр"

Доводиться працювати в куртці, в кабінеті прохолодно – Шмигаль

Тимошенко в суді: Прошу не обирати мені запобіжний захід, кроку не зроблю зі своєї країни

Віцепрем’єр Великої Британії прибув до України для участі у Форумі сторічного партнерства

Поліцейські повідомили нові підозри у справі "Юнігран" за незаконне відшкодування ПДВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА