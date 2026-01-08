Київська влада відхилила петицію про встановлення вбиралень на всіх станціях метро

Київська влада відхилила петицію про встановлення безкоштовних громадських вбиралень на всіх станціях київського метро.

"Державними будівельними нормами, що діяли на час проєктування та введення в експлуатацію наявних споруд метрополітену, не було передбачено облаштування станцій громадськими вбиральнями. Наявні на станціях вбиральні належать до службових приміщень", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Водночас відзначається, що під час нового будівництва та реконструкції має бути передбачене розміщення санітарних вузлів у межах вестибюля станції, а у складних умовах під час реконструкції станції допускається влаштування санітарних вузлів у суміщених підземних переходах або поряд зі станцією на поверхні землі.

Зазначається, що у ході поточного планування розміщення санітарних вузлів, з урахуванням доступності для маломобільних груп населення, запроєктовано та буде реалізовано у рамках будівництва станцій метрополітену "Мостицька" та "Проспект Правди" ("Варшавська") дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" у напрямку житлового масиву "Виноградар".

Крім того, санітарні вузли також облаштовуватимуться під час проведення комплексних капітальних ремонтів станцій метрополітену з урахуванням їх індивідуальних конструктивних особливостей.

"Слід зауважити, що у штатному режимі роботи метрополітену доступ сторонніх осіб до службових приміщень є неможливим і забороненим… Це насамперед повʼязано з забезпеченням безпеки пасажирів, враховуючи архітектурно-планувальні та інженерно-технічні особливості станцій: прохід до санітарно-побутових приміщень здійснюється в службових зонах станцій, що межують з зоною руху поїздів (коліями), частина обладнання в цих зонах перебуває під напругою, тому переміщення пасажирів в них, потребує дотримання певних правил та знання інструкцій, діючих на метрополітені", - додали у мерії.

Водночас зазначається, що під час повітряної тривоги на станціях метрополітену, які використовуються як укриття для населення, забезпечується вільний та безоплатний доступ до службових санітарних вузлів.

Як повідомлялося, в серпні петиція на сайті Київської міськради із закликом дозволити відвідування вбиралень у столичному метрополітені набрала необхідні для розгляду голоси. В той же час, Київська влада у відповідь на петицію заявила, що контрольоване забезпечення доступу до службових вбиралень наявним експлуатаційним персоналом станцій метрополітену є неможливим.

22 грудня чергова петиція на сайті Київської міськради із закликом встановити безкоштовні громадські вбиральні на всіх станціях київського метро набрала необхідну для розгляду кількість голосів.