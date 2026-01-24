Інтерфакс-Україна
Рух на "зеленій" лінії метро в Києві відновили на всій довжині - КМДА

Рух на Сирецько-Печерській ("зеленій", М3) лінії київського режиму відновлено у звичайному режимі після перерви в роботі ділянки через Південний мостовий перехід.

"Зелена" лінія відновлює роботу у звичайному режимі. Поїзди курсують від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір" за графіком кожні 6 хвилин. Фахівці оперативно ліквідували наслідки пошкодження під час нічного обстрілу", - повідомляється в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації в суботу.

Як повідомлялося, після російського обстрілу столиці в ніч на суботу було зафіксовано пошкодження огорожі на відкритій ділянці лінії на Південному мостовому переході, і рух поїздів на ній було організовано між станціями "Сирець" та "Видубичі", а також між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір", як під час повітряних тривог. Через Південний міст поїзди не курсували, станція "Славутич" не працювала.

