Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром оборони України Михайлом Федоровим кадрові зміни в оборонному відомстві, зокрема, у Повітряних силах Збройних сил України.

"Говорили з міністром також по кадрових питаннях, і не тільки в міністерстві, але у видах сил, зокрема у Повітряних силах. Добре, що взаємодії всередині Повітряних сил та розбору обставин влучань стає більше. Висновки потрібні дуже, щоб система ставала ефективнішою", - повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні у п'ятницю, не уточнивши деталей.

Президент також повідомив, що доручив "нашій команді якнайшвидше й максимально детально опрацювати наші домовленості з нашими партнерами по ракетах для протиповітряної оборони". "Вчора був позитивний сигнал у розмові з Президентом Трампом по ракетах для "петріотів" РАС-3, потрібен тепер позитивний сигнал тут, в Україні, – у реальному постачанні для наших захисників неба. Логістику треба максимально прискорити", - наголосив голова держави.

Федоров доповів Зеленському про "нюанси ситуації на фронті" та українські технологічні відповіді. "Я дякую кожному підрозділу, які захищають наші українські позиції та відчутно нарощують технологічну складову. Рівень російських втрат за грудень – 35 тисяч, це дуже серйозно", - зазначив президент.

Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official/17721