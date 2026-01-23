Українська делегація в ОАЕ обговорює параметри закінчення війни у визначених рамках – Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості тристоронніх перемовин між Україною, США та РФ, які зараз проходять в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати), але зазначає, що висновки з них робили поки зарано.

"Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації", - розповів Зеленський у вечірньому відеозверненні у п'ятницю.

За його словами, українська дипломатична команда має багато завдань і доповідає йому майже щогодини. "Постійно делегація на зв’язку – Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця. Завтра до перемовин ще приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Скібіцький", - розповів президент.

Зеленський повідомив, що тристороння розмова української, американської та російської делегації вже відбулася. "Важливо, бо давно не було таких тристоронніх форматів зустрічей", - зазначив він.

При цьому президент наголосив, що про результати перемовин поки говорити зарано. "По змісту перемовин сьогодні ще поки що зарано робити висновки – ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати. Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, – щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося", - резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, тристоронні переговори між Україною, США та РФ розпочалися в Абу-Дабі у п'ятницю вдень та триватимуть два дні.

Раніше Зеленський заявляв, що на зустрічі в Абу-Дабі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу. Російська сторона заявила, що без вирішення питання територій на успіх в переговорах не варто. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українські військові мають покинути територію Донбасу. Він назвав це "важливою умовою російської сторони".

У четвер, 22 січня, Зеленський і президент США Дональд Трамп провели "позитивну зустріч". Зустріч тривала трохи більше години.

В той самий час у Кремлі пройшла зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з Володимиром Путіним. В ній брали участь помічник Путіна Юрій Ушаков і його спецпредставник Кирило Дмитрієв. Зусріч тривала 3,5 години.

Зеленський у п'ятницю затвердив склад делегації на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. Переговорну групу України очолив секретар РНБО Рустем Умєров.