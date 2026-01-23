За Тимошенко внесено 33 млн грн застави

Фото: Єгор Шуміхін

33 млн грн застави внесено за лідера Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко, що визначено ухвалою Вищого антикорупційного суду (ВАКС) в якості запобіжного заходу.

"Станом на вечір п’ятниці за Тимошенко внесено заставу в повному обсязі", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС у п’ятницю.

Як повідомлялося, 14 січня НАБУ і САП повідомили Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Сама Тимошенко звинувачення відкидає і заявила про політичне замовлення проти неї.

16 січня ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов’язки. Тимошенко зазначала, що не просила своїх однопартійців збирати кошти в 33 млн грн на заставу для неї, але вони це роблять, щоб запобігти її арешту.

21 січня ВАКС не арештував кошти на рахунках лідера фракції "Батьківщина", але наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку та арештував майно чоловіка Тимошенко.