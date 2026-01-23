Інтерфакс-Україна
14:39 23.01.2026

Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський перед початком перемовин в ОАЕ провів розмову з українською делегацією.

"Перед початком переговорів ми обговорили питання. Говорив з головою делегації Умєровим, на гучному (зв’язку – ІФ-У), була вся наша група: з усіма поспілкувались, всі розуміють, що робити", - сказав Зеленський журналістам у п’ятницю.

За словами президента, були обговорені рамки розмов, тематика, бажані результати, а також, "що формати можуть бути різними".

"Буде група прямо на місці - буде реагувати в процесі, в залежності від того, який буде діалог. Тому що в такому форматі він перший раз за довгий період", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, до складу делегації входить десять членів: секретар РНБО Рустем Умєров і його перший заступник Євгеній Острянський, керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, начальник ГУР МО Олег Іващенко та його заступник Вадим Скібіцький, перший заступник голови СБУ Олександр Поклад, радник Кабінету президента України Олександр Бевз та народний депутат Давид Арахамія.

Теги: #оае #переговори #зеленський

