Кличко: Мер Варшави передав Києву 90 генераторів

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/6061?single

Мер Варшави Рафал Тшасковський відправив до Києва 90 генераторів, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Днями я звернувся до партнерів української столиці щодо допомоги Києву в подоланні надзвичайної ситуації, спричиненої пошкодженнями критичної інфраструктури внаслідок ворожих атак. А саме — надати генератори різної потужності. Рафал сам мені передзвонив і пообіцяв, що Варшава допоможе. І вже 90 генераторів вирушили з Варшави до Києва", — повідомив він у телеграм-каналі.

Кличко зазначив, що генератори будуть використані для допомоги мешканцям Києва.

"Вони будуть використані для допомоги мешканцям Києва подолати виклики енергетичної кризи, в яку Україну занурює росія масовими обстрілами інфраструктури. Дякую нашим польським друзям!" — додав він.

Як раніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, в 2025 році місто за власні кошти та за підтримки іноземних партнерів підготувало до зими 1 120 генераторів та 69 мобільних котелень. Понад 1 000 будинків забезпечені обладнанням для альтернативного електрозабезпечення завдяки міським програмам. Працюють дві міні-ТЕЦ, ще на трьох завершуються пусконалагоджувальні роботи. Водночас, як зазначив мер Києва, з 200 когенераційних установок, які передали Україні в якості міжнародної допомоги, Київ отримав лише одну газопоршневу установку потужністю 1,5 мВт.