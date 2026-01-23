Інтерфакс-Україна
Медицина
15:46 23.01.2026

Склад МЗУ функціонує в робочому режимі, під час відключень світла використовують генератори

Склад держпідприємства "Медичні закупівлі України" (МЗУ) функціонує в робочому режимі, під час відключень світла використовують генератори, дотримання температурного режиму під суворим контролем.

"Склад функціонує в нормальному робочому режимі. При централізованому відключенні світла, працюють потужні генератори, три штуки. Лікарські засоби та медвироби розвозяться за графіком по всіх запланованих маршрутах", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" на держпідприємстві.

В МЗУ уточнили, що на складі держпідриємства є обладнання, яке у разі порушення температури сповіщає на телефони відповідальних осіб, тож МЗУ вдається підтримувати необхідну для зберігання ліків температуру.

"У нас є потужні генератори, тому що ми не можемо дозволити собі працювати без світла, бо ліки мають зберігатися за належної температури", - підкреслили в МЗУ.

