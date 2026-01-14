Інтерфакс-Україна
Медицина
11:39 14.01.2026

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Кабінет міністрів доручив Міністерству охорони здоров’я та Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) слідкувати за цінами на лікарські засоби, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Ліки мають бути доступними для всіх, особливо в умовах холоду в домівках через обстріли енергосистеми та сильні морози. Уряд доручив Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі слідкувати за цінами на лікарські засоби. У разі виявлення порушень в націнках уряд реагуватиме і штрафуватиме таких субʼєктів господарювання", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, для цього буде визначено список ліків, за яким МОЗ разом із Держлікслужбою будуть постійно відстежувати ціни в аптеках, а щотижневі звіти подаватимуться Кабінету міністрів.

