Лікар "Лікарів без кордонів": На Дніпропетровщині ми працюємо в умовах, які складно назвати нормальними

Умови, в яких наразі працюють лікарні на Дніпропетровщині через блекаут, важко назвати нормальними, але медикам вдається забезпечити пацієнтів теплом та водою, розказав лікар-анестезіолог "Лікарів без кордонів" (MSF) Роман Горенко.

За інформацією MSF, наразі в Дніпропетровській та Запорізькій областях — масові відключення електроенергії через неодноразові удари російських військових по енергетичній інфраструктурі України. Ці відключення впливають на роботу лікарень.

"Ми працюємо в умовах, в одній із лікарень на Дніпропетровщині, які складно назвати нормальними. В нас немає тепла, води, є світло, і то з перебоями, ми іноді включаємо свої генератори. Попри це, лікарня не припиняє працювати. Тут є спеціальні контейнери в лікарні близько 10 тон води, щоб використовувати, й 2 тони питної води. Для медицини це необхідні базові речі – тепло і вода", - розказав Горенко агентству "Інтерфакс-Україна".

Горенко навів випадок, з яким стикнулися "Лікарі без кордонів": пацієнт з переохолодженням, людина похилого віка, яка впала та не змогла встати.

"Це був дідусь, перехожі викликали швидку, його привезли до лікарні, ми його зігріли, прокапали теплі розчини. До такого важко підготуватися", - сказав він.

Лікар MSF також зазначив, що в лікарні "є комп'ютерний томограф і генератори його не витягують, а без нього дуже складно". "Доводиться пацієнтів перенаправляти до інших лікарень, де є світло", — сказав він.

MSF попереджають, що "найближчими днями в регіоні очікується сильне похолодання, наші колеги в Дніпропетровській області намагаються лікувати пацієнтів старшого віку від переохолодження без електроенергії та водопостачання".