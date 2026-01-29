МОЗ оприлюднив проєкт постанови про створення єдиного держоргану в фармсфері УФА

Міністерство охорони здоров'я МОЗ оприлюднило проєкт постанови про створення єдиного державного органу в фармацевтичній сфері - центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом "Українське фармацевтичне агентство" (УФА).

Згідно з пояснювальною запискою, розміщеною на сайті МОЗу, проєкт, зокрема, передбачає реорганізацію Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками лікслужби шляхом її приєднання до УФА.

УФА реалізує державну політику у сферах створення, допуску на ринок, контролю якості, безпеки та ефективності лікарських засобів, технічного регулювання та ринкового нагляду медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, які імплантують, біоімплантатів, косметичної продукції, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові.

До компетенції УФА також пропонується включити реалізацію державної політики у сферах: медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, які імплантують, біоімплантатів, косметичної продукції, донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові, а також обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. Вказані функції перейдуть до УФА від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в процесі її реорганізації шляхом приєднання до УФА

Крім того, проєкт постанови пропонує внести зміни до низки постанов уряду у зв’язку з переходом функцій від Держлікслужби до УФА.

Автори проєкту постанови зазначають, що "створення органу державного контролю не призведе до збільшення загальної кількості центральних органів виконавчої влади в Україні".

Створення УФА передбачено законом про лікарські засоби.