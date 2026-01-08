Кабмін звільнив голову Держлікслужби Ісаєнка

Кабінет міністрів України звільнив голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) Романа Ісаєнка.

Згідно з розпорядженням №2 від 7 січня, уряд звільнив Ісаєнка з посади у зв’язку з отриманням негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності у 2025 році.

У зв’язку з цим, до призначення нового голови Держлікслужби, виконання обов’язків керівника відомства покладено на заступника голови зазначеної Служби Володимира Короленка.

Як повідомлялося, Ісаєнко очолює Держлікслужбу з 2018 року, спочатку у статусі в.о. голови, а на початку 2019 року він виграв конкурс на посаду керівника відомства.

У листопаді 2025 року НАБУ проводило обшуки у головному офісі Держлікслужби, зокрема, у кабінеті Ісаєнка. Він у лютому 2025 року став фігурантом розслідування Bihus.Info. Журналісти з’ясували, що люди з оточення Ісаєнка та куратора цієї сфери від СБУ створили приватну лабораторію "Добробут-Лікилаб", яка майже одразу після реєстрації почала отримувати замовлення на перевірку ліків від Держлікслужби.

24 грудня 2025 року Кабмін відсторонив Ісаєнка з посади голови Держлікслужби, а 31 грудня негативно оцінив його службову діяльність в 2025 році.