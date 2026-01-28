Інформація щодо звільнення з військової служби ексочільника ДПСУ Дейнеки не відповідає дійсності - речник

Станом на зараз інформація щодо звільнення з військової служби колишнього голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеки не відповідає дійсності.

Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Проходження військової служби та звільнення з неї визначено законом України про військовий обов’язок і військову службу та відповідним Положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України", - зазначив Демченко.

Як повідомлялося, 4 січня президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеку.

22 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили про підозру у хабарництві ексголову Держприкордонслужби України, начальника відділу пункту пропуску та колишню службову особу Держприкордонслужби.

Правоохоронці не назвали імена підозрюваних, однак раніше видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомило, що НАБУ та САП проводять обшуки у Дейнеки.