08:14 22.01.2026

Троє українців звільнено з незаконного утримання у Венесуелі - Сибіга

Троє українців звільнено з незаконного утримання у Венесуелі - Сибіга

Троє громадян України, яких незаконно утримували у Венесуелі, звільнені та наразі перебувають у безпеці, на шляху до возз’єднання зі своїми сім’ями.

"Троє громадян України, яких незаконно утримували у Венесуелі, звільнені. Наразі вони перебувають у безпеці та на шляху до возз'єднання зі своїми сім'ями. Це стало можливим завдяки скоординованим зусиллям українських дипломатів та підтримці США і наших європейських партнерів", - повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Х.

Захист прав та інтересів українців за кордоном залишається одним з головних пріоритетів роботи МЗС: "Ми докладаємо всіх зусиль, щоб громадяни України, де б вони не перебували, відчували підтримку та захист своєї держави".

 

