Інтерфакс-Україна
Події
17:45 21.01.2026

Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні

2 хв читати
Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні
Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп заявив про близькість до завершення війни між Україною та Росією, та наголосив, що між президентом Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним "існує величезна ненависть".

"Щодо України та Росії, між президентом Зеленським та президентом Путіним існує величезна ненависть. Це недобре. Це недобре для врегулювання. Ми знаємо з досвіду переговорів, що є аномальна ненависть", - сказав він під час виступу на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі у середу.

При цьому Трамп вважає, що сторони "помірно близькі" до укладання угоди щодо миру.

За словами Трампа, переговорна делегація США на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером "наполегливо працюють над цим".

"Я врегулював понад вісім воєн. І я думав, що це буде одна з моїх найлегших воєн. Не найлегша. Деякі я врегулював за лічені години, бо я в цьому добре розбираюся. Знаєте, Організація Об'єднаних Націй повинна цим займатися. Я не повинен цього робити, але це не має значення. Це треба зробити", - додав американський президент.

Водночас він знову висловив думку, що Росія хоче укласти угоду, і що Україна хоче укласти угоду.

"І ми спробуємо укласти угоду. Думаю, Стіве (Віткофф – ІФ-У), можу сказати, що ми досить близькі", - сказав Трамп.

Він додав, що це дуже складний баланс, і важливо зупинити кровопролиття.

"Тож я вважаю, що вони зараз на такому етапі - я збираюся зустрітися з президентом Зеленським пізніше сьогодні - вони ( Україна та РФ - ІФ-У) зараз на такому етапі, коли можуть об'єднатися та укласти угоду. А якщо вони цього не зроблять, то вони дурні. Це стосується їх обох (Путіна та Зеленського - ІФ-У)", - заявив Трамп.

Він додав: " я знаю, що вони не дурні, але якщо вони цього не зроблять, то вони дурні. Тож я не хочу нікого ображати, але ви повинні укласти цю угоду. Занадто багато людей гине. Воно того не варте".

Теги: #путін #трамп #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:14 21.01.2026
Трамп у Давосі: якби не ми, то почалася б Третя світова війна

Трамп у Давосі: якби не ми, то почалася б Третя світова війна

17:21 21.01.2026
Зеленський і Трамп зустрінуться у Давосі в четвер – ЗМІ

Зеленський і Трамп зустрінуться у Давосі в четвер – ЗМІ

17:11 21.01.2026
Зеленський зараз у Києві - радник

Зеленський зараз у Києві - радник

17:09 21.01.2026
Трамп у Давосі: переконаний, що Путін хоче підписати угоду, Зеленський також хоче припинити цю війну і ми з ним сьогодні зустрінемося

Трамп у Давосі: переконаний, що Путін хоче підписати угоду, Зеленський також хоче припинити цю війну і ми з ним сьогодні зустрінемося

16:55 21.01.2026
Трамп: Україна була зіницею ока для Путіна, те, що сталося, –жахливо

Трамп: Україна була зіницею ока для Путіна, те, що сталося, –жахливо

13:01 21.01.2026
Віткофф заявляє, що на четвер заплановано його зустріч із Путіним

Віткофф заявляє, що на четвер заплановано його зустріч із Путіним

20:51 20.01.2026
Кубраков: Сфокусований на досягненні відчутних результатів в контексті енергетичної кризи

Кубраков: Сфокусований на досягненні відчутних результатів в контексті енергетичної кризи

20:14 20.01.2026
Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу

Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу

17:58 20.01.2026
Зеленський вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту

Зеленський вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту

17:50 20.01.2026
Зеленський призначив Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами - указ

Зеленський призначив Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами - указ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зараз у Києві - радник

Трамп у Давосі: переконаний, що Путін хоче підписати угоду, Зеленський також хоче припинити цю війну і ми з ним сьогодні зустрінемося

Трамп: Україна була зіницею ока для Путіна, те, що сталося, –жахливо

Трамп у Давосі: жодна країна, крім США, не може забезпечити безпеку Гренландії

Трагічно загинув член правління "Укренерго" Олексій Брехт

ОСТАННЄ

Уряд Японії у 2026р. виділить $6 млрд на гуманітарну і технічну підтримку України

Брехт доклав чимало зусиль для інтеграції ОЕС України з ENTSO-E – "Укргідроенерго"

На Полтавщині планують створити мережу транзитних центрів для евакуйованих з прифронтових територій

США передали Путіну проєкт мирного плану – ЗМІ

Пакет підтримки на EUR90 млрд покриє дві третини фінансового розриву України, оціненого МВФ – Домбровскіс

Мінсоцполітики розробляє проєкт Стратегії збереження зв’язку з українцями за кордоном

Це страшна трагедія для українських енергетиків – ДТЕК про загибель Брехта

Трамп: війна в Україні не почалася, якби президентські вибори у США у 2020 році не були сфальсифіковані

Брехт загинув на одному з атакованих РФ об’єктів, де особисто керував відновлювальними роботами – "Укренерго"

Трамп у Давосі: жодна країна, крім США, не може забезпечити безпеку Гренландії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА