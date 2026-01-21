Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні

Президент США Дональд Трамп заявив про близькість до завершення війни між Україною та Росією, та наголосив, що між президентом Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним "існує величезна ненависть".

"Щодо України та Росії, між президентом Зеленським та президентом Путіним існує величезна ненависть. Це недобре. Це недобре для врегулювання. Ми знаємо з досвіду переговорів, що є аномальна ненависть", - сказав він під час виступу на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі у середу.

При цьому Трамп вважає, що сторони "помірно близькі" до укладання угоди щодо миру.

За словами Трампа, переговорна делегація США на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером "наполегливо працюють над цим".

"Я врегулював понад вісім воєн. І я думав, що це буде одна з моїх найлегших воєн. Не найлегша. Деякі я врегулював за лічені години, бо я в цьому добре розбираюся. Знаєте, Організація Об'єднаних Націй повинна цим займатися. Я не повинен цього робити, але це не має значення. Це треба зробити", - додав американський президент.

Водночас він знову висловив думку, що Росія хоче укласти угоду, і що Україна хоче укласти угоду.

"І ми спробуємо укласти угоду. Думаю, Стіве (Віткофф – ІФ-У), можу сказати, що ми досить близькі", - сказав Трамп.

Він додав, що це дуже складний баланс, і важливо зупинити кровопролиття.

"Тож я вважаю, що вони зараз на такому етапі - я збираюся зустрітися з президентом Зеленським пізніше сьогодні - вони ( Україна та РФ - ІФ-У) зараз на такому етапі, коли можуть об'єднатися та укласти угоду. А якщо вони цього не зроблять, то вони дурні. Це стосується їх обох (Путіна та Зеленського - ІФ-У)", - заявив Трамп.

Він додав: " я знаю, що вони не дурні, але якщо вони цього не зроблять, то вони дурні. Тож я не хочу нікого ображати, але ви повинні укласти цю угоду. Занадто багато людей гине. Воно того не варте".