Трамп: Україна була зіницею ока для Путіна, те, що сталося, –жахливо

Фото: https://nypost.com/

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорював із Володимиром Путіним Україну, вона була його "зіницею ока", і війна, яка сталася, – це жахливо.

"Але я також успадкував безлад з Україною і Росією, чого ніколи б не сталося. І я дуже добре знаю Путіна. Ми з ним обговорювали Україну. Вона була його зіницею ока. Але він не збирався нічого робити. Я сказав: "Володимире, ти цього не зробиш". Він ніколи б цього не зробив. Те, що сталося, було жахливо", - сказав Трамп під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у середу.

Президент США також додав, що вже понад рік працює над врегулюванням війни в Україні. Крім того, він наголосив, що Європа має працювати над вирішенням цього.

"Вони мають працювати над Україною. Ми – ні. Сполучені Штати дуже далеко. Нас розділяє великий, прекрасний океан. Ми не маємо до цього жодного стосунку", - наголосив Трамп.

Як повідомлялося, Зеленський 20 січня повідомив, що, можливо, відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, якщо будуть готові документи для підписання або буде рішення щодо додаткового ППО.