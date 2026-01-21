Домбровскіс: вступ України до ЄС посилить безпеку та додасть потенціалу зростання

Членство України в Європейському союзі (ЄС) у теперішній геополітичній ситуації стане значною перевагою в безпековій сфері та може додати імпульсу загальному економічному зростанню, заявив Європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

"Це win-win сценарій. Україна як сильний гравець стає частиною ЄС, зокрема у сфері безпеки, а її потенціал може посилити економічну динаміку", - сказав він під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі (Швейцарія).

Домбровскіс нагадав, що ЄС останніми роками, зокрема, надав Україні статус країни-кандидата та розпочав переговори про її вступ, що створює важливий політичний "якір" для реформ, формує зрозумілу європейську перспективу країни в середньо- та довгостроковій перспективі.

Єврокомісар вважає перебільшеним аргумент про "спроможність ЄС поглинути" велику країну на кшталт України і як приклад навів розширення 2004 року, коли до Союзу приєдналися 10 держав, зокрема Польща, співставна за масштабом населення та економіки.

Водночас Домбровскіс визнав, що складні питання поставатимуть, зокрема щодо агросектору та конкуренції на ринку ЄС: такі дискусії вже загострювалися нещодавно під час запровадження автономних торговельних заходів і викликали напруженість, зокрема серед фермерів у Польщі та низці інших країн.

Окремо він звернув увагу, що повернення питання розширення до активного порядку денного, зокрема щодо України, Молдови та країн Західних Балкан, означає й дискусію про те, як ЄС функціонуватиме як об’єднання більш ніж 30 держав з огляду на наявні складнощі, пов’язані з правом вето окремих країн-членів.