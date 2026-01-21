Інтерфакс-Україна
19:04 21.01.2026

Заступники міністрів оборони України та ОАЕ обговорили розвиток партнерства в оборонній сфері

Заступник міністра оборони України з питань розвитку авіації Олександр Козенко провів зустріч із заступником міністра оборони Об'єднаних Арабських Еміратів Ібрагімом Нассером Аль Алаві, під час якої сторони обговорили шляхи посилення оборонної співпраці.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України в середу, окрему увагу співрозмовники приділили дослідженню можливостей розвитку партнерства у сфері оборонної промисловості, а також у секторах передових технологій.

Зустріч відбулася на полях виставки безпілотних систем, моделювання та навчання UMEX 2026/SimTEX 2026, що проходить у місті Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати).

 

19:33 21.01.2026
21:55 20.01.2026
20:43 20.01.2026
15:52 20.01.2026
19:18 16.01.2026
14:51 16.01.2026
17:17 12.01.2026
10:16 03.01.2026
18:09 30.12.2025
10:36 20.11.2025
