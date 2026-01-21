Заступники міністрів оборони України та ОАЕ обговорили розвиток партнерства в оборонній сфері

Заступник міністра оборони України з питань розвитку авіації Олександр Козенко провів зустріч із заступником міністра оборони Об'єднаних Арабських Еміратів Ібрагімом Нассером Аль Алаві, під час якої сторони обговорили шляхи посилення оборонної співпраці.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України в середу, окрему увагу співрозмовники приділили дослідженню можливостей розвитку партнерства у сфері оборонної промисловості, а також у секторах передових технологій.

Зустріч відбулася на полях виставки безпілотних систем, моделювання та навчання UMEX 2026/SimTEX 2026, що проходить у місті Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати).