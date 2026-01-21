Інтерфакс-Україна
Події
20:45 21.01.2026

Громадянка України затримана в Берліні на підозрою в шпигунстві на користь РФ

Поліцейські Федерального кримінального управління Німеччини (BKA) затримали у середу вранці в Берліні підозрювану у шпигунстві на користь Москви громадянку України Ілону В., яка нібито збирала інформацію про німецький оборонно-промисловий комплекс та допомогу Україні, та передавала її в РФ.

Як пише німецьке видання Spiegel у середу, одночасно були проведені обшуки у двох колишніх співробітників Федерального міністерства оборони Німеччини, з якими українка нібито підтримувала контакти. Генеральний прокурор звинувачує жінку в "розвідувальній діяльності".

"56-річна підприємниця з листопада 2023 року надавала конфіденційну інформацію контактній особі в російському посольстві в Берліні. За інформацією Spiegel, німецька контррозвідка вважає, що ця особа була полковником російської військової розвідки ГРУ, який маскувався під військового аташе. Федеральна прокуратура звинувачує Ілону В., серед іншого, у цілеспрямованому зборі довідкової інформації про учасників високопоставлених політичних заходів у Німеччині. Крім того, вона нібито під підробленим ім'ям проникла на політичні збори свого ймовірного куратора з посольства", - йдеться в повідомленні.

За даними розслідування видання, українка була активним членом правління берлінської асоціації, яка займається питаннями взаєморозуміння між народами та міжнародного співробітництва і підтримує контакти з високопоставленими політиками з німецьких політичних партій SPD і CDU, а також з провідними діячами економіки. Окрім Ілони В., до складу правління асоціації входить колишній директор німецького міністерства оборони. До складу кураторської ради входять відомі представники "Петербурзького діалогу", "Німецько-російського форуму" та "Німецько-російської зовнішньоторговельної палати".

За даними розслідування Федеральної прокуратури, Федерального кримінального поліції та Федерального відомства з охорони конституції, Ілона В. на замовлення РФ збирала інформацію про розташування об'єктів німецької оборонної промисловості, випробування дронів, а також про заплановані поставки дронів в Україну. При цьому вона нібито створювала враження, що запитує інформацію на замовлення українських органів влади, наприклад, у оборонних компаній.

Слідчі підозрюють її у використанні контактів з двома колишніми співробітниками Федерального міністерства оборони для отримання конфіденційної інформації про війну в Україні, серед яких був її колега по правлінню з Асоціації міжнародного порозуміння. Серед них ексдиректор військово-технічного відомства Бундесверу, який на замовлення управління закупівель збройних сил займався, серед іншого, сертифікацією дронів.

"За інформацією з кіл безпеки, проти нього та інших колишніх співробітників міністерства наразі існує лише початкова підозра – чоловіків не заарештували. Чи вони свідомо передавали інформацію Ілоні В., чи їх обдурила ймовірна агентка, є предметом розслідування", - пише видання.

 

Теги: #німеччина #шпигунство #затримання #рф

