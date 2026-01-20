Китай не передав РФ жодної готової одиниці озброєння - Буданов

Фото: ГУР МО

Китай не передав РФ жодної готової одиниці озброєння, однак відбувається обмін військовими технологіями, і КНР "поглинають" Росію, заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Китай, до речі, не передав жодної готової одиниці озброєння. Як би ми там не ставилися до Китаю, він цього не зробив. Жодної готової одиниці озброєння він не передав, і це є фактом. Чи використав Китай це для збагачення своєї країни і посилення впливу на РФ? І чи зрештою вони поглинають РФ? Так, це є", - сказав Буданов на панельній дискусії на форумі у Давосі.

Він пояснив, що кооперація Росії і Китаю посилювалась, натомість "Росія за це платила величезні кошти, набагато більше ніж будь-яка країна до того".

"Далі Китай почав користуватися цією ситуацією… зʼявилася можливість надзаробітків величезних. Після цього пішла політична частина. Вони почали мати ще більше впливу на рф. Чим більше санкції працювали зовні, тим більше РФ йшла в руки Китаю. Що зараз вже всі неприкрито бачать. Що з цим робити далі? Оце і є основне питання. Тому що зараз вже пішов обмін військовими технологіями з Росії до Китаю", - зазначив керівник Офісу президента.