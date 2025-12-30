Інтерфакс-Україна
08:29 30.12.2025

Україні потрібно більше зброї від США, зокрема, систем ППО - Зеленський

Фото: @zelenskyy.official Facebook

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без американської зброї Україна не зможе перемогти у війні.

"Якщо ми говоримо, чи можемо ми перемогти без американської підтримки? Ні, тому що ми не можемо… Американська підтримка ракетами для протиповітряної оборони справді корисна та сильна. Росія використовує сотні й тисячі безпілотників та ракет. Протиповітряної оборони недостатньо. Без цього, звичайно, ми не можемо перемогти", - сказав він у інтерв'ю телеканалу Fox News.

За словами президента, на полі бою українська армія використовує деяку зброю, яку Україна купує в США, зокрема, деякі снаряди, артилерію.

Зеленський зазначив, що без американської підтримки Сили оборони не зможуть захистити небо. Тому допомога США у сфері ППО критично важлива.

 

