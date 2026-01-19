Італія та Угорщина приєдналися до організованої Трампом "Ради Миру"

Фото: https://nypost.com/

Італія та Угорщина погодилися взяти участь у роботі "Ради миру" за ініціативою президента США Дональда Трампа, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявили про готовність сприяти побудові "мирного плану"та долучитися до процесу як члени-засновники.

Агентство ANSA наводить слова прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні про роль країни в процесі:

"Нас також запросили бути частиною цього процесу. Я думаю, що Італія може відігравати провідну роль, ми готові зробити свій внесок у побудову мирного плану. Мені здається, що Італія є дуже активним гравцем в регіоні, в хороших відносинах з усіма іншими регіональними гравцями, тому ми щасливі і зробимо все можливе, щоб зробити свій внесок, який, на нашу думку, може змінити ситуацію".

В свою чергу прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що Будапешт прийняв запрошення Трампа приєднатися до Ради миру в якості члена-засновника.

"З президентом @realDonaldTrump (Дональдом Трампом - ІФ-У) приходить мир. Прийшов ще один лист. Зусилля Угорщини в ім’я миру отримують визнання. Президент Трамп запросив Угорщину приєднатися до роботи Ради миру в якості члена-засновника. Ми, звичайно, прийняли це почесне запрошення", — зазначив Орбан у дописі у соцмережі Х.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про формування "Ради миру", яка контролюватиме післявоєнне управління сектором Гази, а також про офіційний перехід до наступної фази мирного плану з 20 пунктів для регіону.

В неділю адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала країнам, які хотіли б протягом більш ні трирічного періоду бути членами створюваної ним Ради миру з врегулювання в Газі, зробити внесок у розмірі 1 млрд доларів.

