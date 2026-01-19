США діють за принципом "мир через силу", але прагнуть уникнути втягнення у війну - Бессент

США діють за принципом "мир через силу", але прагнуть уникнути війни та залишаються членом НАТО, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю NBC News.

Коментуючи можливі дії США щодо регіональної безпеки, у тому числі потенційної анексії Гренландії, та реакцію європейських союзників, Бессент наголосив, що вибір між власною безпекою та підтримкою союзників є хибним. "Це явно хибний вибір. Європейські лідери зрозуміють, що їм потрібно бути під егідою безпеки США. Але що станеться в Україні, якщо США припинять свою підтримку? Все це зазнає краху… Ми витратили на 22 трильйони доларів більше, ніж європейці. Що ми — мир через силу", — підкреслив міністр.

Він додав, що президент Дональд Трамп підтримує НАТО, але не хоче, щоб американський народ був втягнутий у конфлікти: "Звичайно, ми залишатимемося частиною НАТО. Але президент Трамп не хоче, щоб почалася війна і США були втягнуті. І ми не збираємося передавати безпеку нашої Західної півкулі на аутсорсинг іншим".

Джерело: https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/treasury-secretary-bessent-tariffs-national-emergency-greenland-eu-rcna254650