Інтерфакс-Україна
Події
23:17 17.01.2026

Ворог просунувся у поблизу Свято-Покровського і Федорівки - DeepState

1 хв читати

Ворог просунувся на Слов'янському напрямку поблизу сіл Свято-Покровське й Федорівка, повідомляє OSINT-проєкт DeepState в Телеграм-каналі станом на вечір суботи.

"Ворог просунувся поблизу Свято-Покровського та Федорівки ", - йдеться у повідомленні у Телеграм проєкту.

Як свідчать мапи проєкту захоплена ворогом територія на цьому відтинку фронту збільшилася впродовж доби на 12,41 кв км, в той час як площа "сірої" зони прктично не змінилася за рахунок розширення її в західному напрямку.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23091

Теги: #війна #ситуація

