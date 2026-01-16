Інтерфакс-Україна
04:18 16.01.2026

Сили оборони відбили з початку доби 161 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби відбулося 161 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Противник завдав двох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 160 керованих авіабомб, здійснив 4876 ударів дронами-камікадзе та 2464 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 41 та 25 штурмових та наступальних дій.

