Росія планує удари по підстанціях, які живлять українські АЕС – Сибіга

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Росія планує удари по підстанціях, які забезпечують живлення українських АЕС, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на платформі X, посилаючись на дані розвідки.

"За даними нашої розвідки, Росія планує небезпечні удари по підстанціях, які забезпечують електроенергією українські атомні електростанції. Москва не знає меж у своїй геноцидній меті позбавити українців електроенергії в умовах морозної зими. Ми ділимося відповідними даними з партнерами, попереджаючи про потенційно катастрофічні наслідки", - написав Сибіга на X.

"Настав час, щоб світ, включаючи МАГАТЕ та провідні світові держави, які цінують ядерну безпеку, висловилися та винесли чіткі попередження Москві, змусивши її відмовитися від таких безрозсудних планів", - наголосив міністр.