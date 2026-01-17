Інтерфакс-Україна
Події
18:34 17.01.2026

"Укренерго" у неділю застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

1 хв читати
НЕК "Укренерго" у неділю обмежуватиме електропостачання в усіх регіонах України.

"Завтра, 18 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм.

Ситуація в енергосистемі може змінитись.

Теги: #відключення_світла

