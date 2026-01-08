У більшості регіонів України в ніч на четвер було скасовано обмеження е/е для населення

У більшості регіонів України з ночі четверга було скасовано графіки погодинних відключень населення і застосовувалися тільки графіки обмеження потужності для промисловості, натомість у Харківській, Полтавській та Сумській областях були аварійні відключення, повідомив т.в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

"Наразі у більшості регіонів скасовані погодинні відключення електроенергії. По всій країні, крім Запорізької та Дніпропетровської областей, діють тільки графіки обмеження потужносі для бізнесу. Водночас у Харківській, Полтавській та Сумській областях на ранок вимушено застосовувалися аварійні відключення", – сказав Некрасов на брифінгу в Міненерго, який транслювався онлайн.

НЕК "Укренерго" зі свого боку повідомила, що більшість регіонів повертається до застосування вимушених знеструмлень. Оновлений час відключень потрібно дізнаватися на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у кожному регіоні.

За її інформацією, сьогодні зранку через велику кількість знеструмлених внаслідок обстрілів споживачів споживання е/е було майже на 2% нижче ніж зранку середи.

"Укренерго" зазначила, що вночі та вранці РФ здійснила чергову масовану дронову атаку на енергооб’єкти у кількох областях.

"Як наслідок на ранок досі залишається знеструмленою більшість споживачів у Дніпропетровській області. Також складною є ситуація з енергопостачанням на Запоріжжі. Внаслідок бойових дій є також нові знеструмлення на Донеччині та Харківщині", – описала ситуацію НЕК.

Компанія уточнила, що графіки аварійних відключень наразі застосовано у Донецькій області через зумовлену обстрілами складну ситуацію в енергосистемі.

За даними "Укренерго", через сильні снігопади та налипання мокрого снігу на ранок повністю або частково були знеструмлені 83 населені пункти у Закарпатській, Чернігівській і Київській областях. Відновленням пошкоджених ліній займаються ремонтні бригади обленерго.

Як повідомлялося, уночі четверга через удари РФ були майже повністю знеструмлені Запорізька та Дніпропетровська області. На ранок, за даними "Запоріжжяобленерго", енергетики відновили енергозабезпечення Запорізької області. На Дніпропетровщині залишалося без світла приблизно 800 тис. абонентів, але за даними "ДТЕК", вдалося відновити енергозабезпечення частини критичної інфраструктури.