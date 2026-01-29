Офіс генпрокурора: Конкурсна комісія з відбору керівництва САП формується на законі, а не публічних оцінках

Рішення про формування складу Конкурсної комісії з відбору керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) ухвалюється на підставі вимог закону, а не публічних оцінок, наголошують в Офісі генерального прокурора.

"У публічному просторі можуть існувати різні оцінки професійної діяльності або репутації окремих осіб. Водночас рішення про формування складу Конкурсної комісії ухвалюється виключно на підставі вимог закону, а не публічних оцінок чи медійних інтерпретацій", - йдеться в роз’ясненні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з повідомленням, відомство пояснює процес формування Конкурсної комісії та повноваження органів прокуратури в цьому контексті "з огляду на заяву окремих громадських організацій та медіа щодо формування Конкурсної комісії".

За інформацією прокуратури, 28 листопада 2025 року Рада прокурорів України офіційно оголосила початок відбору осіб до складу Конкурсної комісії. "Оголошення було відкритим і оприлюдненим на офіційному сайті Ради прокурорів", - зазначають у відомстві.

Напередодні, 27 листопада 2025 року, як уточнює Офіс генпрокурора, Рада прокурорів України затвердила детальні рекомендації для кандидатів: хто може бути членом Конкурсної комісії, хто не має на це права, перелік необхідних документів та строки їх подання.

У відомстві зазначають, що ця інформація була відкритою та доступною для всіх зацікавлених осіб.

Щодо подачі документів прокуратура повідомляє, що у визначений законом строк документи подали чотири особи: три працівники органів прокуратури та один адвокат.

"Інших заяв чи кандидатур не надходило. Жоден громадський діяч, експерт не подав документи для участі у відборі", - йдеться в повідомленні відомства.

Таким чином, як пояснюють в прокуратурі, 9 грудня 2025 року Рада прокурорів України розглянула подані документи та запропонувала генпрокурору включити до складу Конкурсної комісії трьох працівників органів прокуратури.

"Згодом один із цих кандидатів добровільно відмовився від участі, подавши відповідну заяву. У зв’язку з цим 18 грудня 2025 року Рада прокурорів України повідомила Генерального прокурора, що може запропонувати лише двох кандидатів, а цього недостатньо для формування повноцінної Конкурсної комісії", - повідомляють у відомстві.

За інформацією прокуратури, закон зобов’язує забезпечити формування Конкурсної комісії у визначені строки, а коли запропонованих кандидатів недостатньо, генпрокурор має обов’язок забезпечити можливість роботи Комісії, щоб конкурс не був зірваний.

"Оскільки інших кандидатів не існувало, Генеральний прокурор визначив членом Конкурсної комісії адвоката О. Шевчука – четвертого учасника, який брав участь у відборі", - пояснюють у відомстві.

При цьому в прокуратурі наголошують, що закон не передбачає окремої процедури оцінки доброчесності членів Конкурсної комісії та не встановлює іншого порядку їх визначення у разі нестачі кандидатів, ніж той, який був застосований.

Також, як зазначають у відомстві, закон чітко визначає, що генпрокурор не має повноважень довільно змінювати склад Конкурсної комісії.

Крім цього, згідно з повідомленням, не було і жодної з підстав для дострокового припинення повноваження члена Конкурсної комісії - подання особою заяви про вихід, неможливості участі у роботі комісії через стан здоров’я понад один місяць, внесення відповідної пропозиції самою Конкурсною комісією у випадках, передбачених її регламентом, набрання законної сили обвинувальним вироком суду, визнання особи недієздатною або безвісно відсутньою, смерті.

"Лише за наявності однієї з цих підстав Генеральний прокурор має право ухвалювати рішення про заміну члена Конкурсної комісії. Станом на сьогодні таких підстав немає", - повідомляють в прокуратурі.

Повноцінна робота Конкурсної комісії, як зазначають у відомстві, розпочнеться лише після формування повного складу.

"Наразі Комісія ще не є повноважною, оскільки не визначено трьох кандидатів від міжнародних та іноземних організацій, які мають бути запропоновані відповідно до рішення Кабінету Міністрів України", - резюмують в Офісі генпрокурора.

Раніше Рада прокурорів розʼяснила, що призначення адвоката Олексія Шевчука до складу Конкурсної комісії відбулося у межах закону - як єдиного кандидата з числа осіб, які брали участь у відборі та відповідали вимогам закону після того, як один із трьох учасників відмовився від роботи у конкурсній комісії.

Пізніше понад 40 громадських організацій і медіа поширили заяву з вимогою до генпрокурора скасувати наказ про участь Олексія Шевчука в Конкурсній комісії.

"Вимоги закону до членів Конкурсної комісії є імперативними: відповідно до Закону України "Про прокуратуру" членами Конкурсної комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, є доброчесними, а також відповідають вимогам щодо належного професійного досвіду. Попри те, що абзац 4 частини третьої 3 статті 29-1 закону передбачає можливість визначення членів Конкурсної комісії генеральним прокурором у разі подання Радою прокурорів недостатньої кількості кандидатів, це не скасовує і не послаблює вимоги щодо доброчесності та бездоганної репутації кандидатів у члени Комісії", - сказано в заяві.

Підписанти заяви апелювали до "публічно відомих фактів, які ставлять під обґрунтований сумнів" відповідність Шевчука вимогам закону до члена конкурсної комісії. Зокрема, згідно з текстом заяви, Шевчук фігурував у журналістських розслідуваннях щодо переправлення понад 200 чоловіків призовного віку за кордон через зловживання системою "Шлях", також його неодноразово позбавляли права та призупиняли право на заняття адвокатською діяльністю за грубі порушення етики.

Крім того, в заяві йшлося про підтримку Шевчуком "диктаторських законів 16 січня" та ведення авторської програми на каналі, що пов’язаний із Віктором Медведчуком.