Інтерфакс-Україна
Події
10:03 28.01.2026

ВАКС скасував виправдання керівника держпідприємства, засудженого за зловживання на будівництві доріг на Полтавщині

2 хв читати
ВАКС скасував виправдання керівника держпідприємства, засудженого за зловживання на будівництві доріг на Полтавщині

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на засіданні 27 січня частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), скасувала вирок ВАКС від 27 червня 2024 року та ухвалила новий вирок, яким керівника одного з державних підприємств Полтавської області визнано винуватим у нецільовому використанні майже 29 млн грн, виділених на будівництво доріг в області.

"Наприкінці 2018 року очільник підприємства, яке спеціалізується на ремонті доріг, на власний розсуд, всупереч вимогам Закону України "Про публічні закупівлі", уклав із приватними фірмами договори з розробки проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Однак використання вказаних коштів за договорами не відповідало напрямам, передбаченим Бюджетним кодексом України. Як наслідок майже 29 млн грн було використано не за цільовим призначенням", - повідомляється в телеграм-каналі САП у середу.

При цьому проєктна документація не була використана у первісному вигляді – підприємство у подальшому було вимушено за додаткові кошти замовляти її коригування. "Крім того, з’ясувалося, що вартість робіт за укладеними договорами була завищена. Ці зловживання очільника держпідприємства, за висновком експерта, завдали державі в особі державного підприємства збитків на суму понад 5,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Вироком суду йому було призначено покарання у виді 2 років службового обмеження з відрахуванням у дохід держави 20% суми грошового забезпечення, з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на підприємствах, в установах та організаціях державної та комунальної форм власності, строком на 2 роки.

Разом із тим на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України суд виправдав особу у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв’язку з відсутністю в діянні усіх елементів складу кримінального правопорушення, зокрема обʼєктивної сторони.

"Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду", - повідомили в САП.

Теги: #скарга #вакс #сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:33 26.01.2026
Рада прокурорів розʼяснила: призначення адвоката Шевчука до складу Конкурсної комісії відбулося у межах закону

Рада прокурорів розʼяснила: призначення адвоката Шевчука до складу Конкурсної комісії відбулося у межах закону

15:54 26.01.2026
Україна поскаржилася партнерам на мінімум 10 поштових сервісів РФ, які допомагають обходити санкції

Україна поскаржилася партнерам на мінімум 10 поштових сервісів РФ, які допомагають обходити санкції

17:32 22.01.2026
ВАКС засудив до 8 років тюрми керівника іноземного підприємства у справі про заволодіння 10 млн грн Інституту титану

ВАКС засудив до 8 років тюрми керівника іноземного підприємства у справі про заволодіння 10 млн грн Інституту титану

13:51 22.01.2026
САП: ексголові Держприкордонслужби повідомлено про підозру в системному хабарництві за безперешкодний перетин кордону

САП: ексголові Держприкордонслужби повідомлено про підозру в системному хабарництві за безперешкодний перетин кордону

11:25 22.01.2026
Розгляд апеляцій на запобіжний захід Тимошенко призначено на 26 січня – АП ВАКС

Розгляд апеляцій на запобіжний захід Тимошенко призначено на 26 січня – АП ВАКС

10:44 22.01.2026
Верховний суд залишив без руху касаційну скаргу за позовом до НВМК про скасування дозволу на виконання будівельних робіт

Верховний суд залишив без руху касаційну скаргу за позовом до НВМК про скасування дозволу на виконання будівельних робіт

22:51 21.01.2026
Голова НАЛУ Шевчук увійшов до складу конкурсної комісії для обрання заступника керівника САП, закликає припинити маніпуляції щодо його обрання

Голова НАЛУ Шевчук увійшов до складу конкурсної комісії для обрання заступника керівника САП, закликає припинити маніпуляції щодо його обрання

14:12 21.01.2026
ВАКС не арештував кошти на рахунку Тимошенко, але арештував майно, вилучене під час обшуку - Суспільне

ВАКС не арештував кошти на рахунку Тимошенко, але арештував майно, вилучене під час обшуку - Суспільне

12:53 20.01.2026
ВАКС засудив Януковича до 15 років заочно за заволодіння угіддями Сухолуччя

ВАКС засудив Януковича до 15 років заочно за заволодіння угіддями Сухолуччя

17:32 19.01.2026
САП вимагає визнати необґрунтованими активи колишнього начальника Кременчуцького РТЦК

САП вимагає визнати необґрунтованими активи колишнього начальника Кременчуцького РТЦК

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

Кількість загиблих після атаки дронів РФ по потягу на Харківщині зросла до чотирьох, ще чотирьох шукають - Зеленський

Троє людей загинули, ще двоє постраждали внаслідок удару БпЛА по пасажирському поїзду в Харківській області

Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

ОСТАННЄ

Дрони "Альфи" СБУ за минулий рік уразили 15 авіабортів РФ на п'яти ворожих аеродромах

Мультидисциплінарні групи для допомоги вразливим категоріям запрацювали в Деснянському районі Києва - Мінсоцполітики

Генштаб зафіксував впродовж доби 105 бойових зіткнень

В Одеському порту зруйновано логістичні елементи, пошкоджено ангари та локомотив через атаку БпЛА – Кулеба

Внаслідок ворожої атаки на порт "Південний" пошкоджено об’єкти виробничої та залізничної інфраструктури - АМПУ

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

США повідомили Україні, що вона має погодити мирну угоду з РФ для отримання гарантій безпеки

Генштаб зафіксував впродовж доби 105 бойових зіткнень

ОВА: Одна людина загинула, семеро постраждали через удари РФ по Дніпропетровщині

Падіння поставок російської нафти до Індії призводить до накопичення танкерів у морі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА