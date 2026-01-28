ВАКС скасував виправдання керівника держпідприємства, засудженого за зловживання на будівництві доріг на Полтавщині

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на засіданні 27 січня частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), скасувала вирок ВАКС від 27 червня 2024 року та ухвалила новий вирок, яким керівника одного з державних підприємств Полтавської області визнано винуватим у нецільовому використанні майже 29 млн грн, виділених на будівництво доріг в області.

"Наприкінці 2018 року очільник підприємства, яке спеціалізується на ремонті доріг, на власний розсуд, всупереч вимогам Закону України "Про публічні закупівлі", уклав із приватними фірмами договори з розробки проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Однак використання вказаних коштів за договорами не відповідало напрямам, передбаченим Бюджетним кодексом України. Як наслідок майже 29 млн грн було використано не за цільовим призначенням", - повідомляється в телеграм-каналі САП у середу.

При цьому проєктна документація не була використана у первісному вигляді – підприємство у подальшому було вимушено за додаткові кошти замовляти її коригування. "Крім того, з’ясувалося, що вартість робіт за укладеними договорами була завищена. Ці зловживання очільника держпідприємства, за висновком експерта, завдали державі в особі державного підприємства збитків на суму понад 5,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Вироком суду йому було призначено покарання у виді 2 років службового обмеження з відрахуванням у дохід держави 20% суми грошового забезпечення, з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на підприємствах, в установах та організаціях державної та комунальної форм власності, строком на 2 роки.

Разом із тим на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України суд виправдав особу у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв’язку з відсутністю в діянні усіх елементів складу кримінального правопорушення, зокрема обʼєктивної сторони.

"Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду", - повідомили в САП.