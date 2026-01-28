Окупанти вкотре обстріляли населені пункти України, є жертві та потерпілі

Російські війська завдали серії ударів по Дніпропетровській області, застосувавши ракети, FPV-дрони та реактивні системи залпового вогню, внаслідок чого загинула одна людина, ще семеро постраждали, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

За його інформацією, агресор гатив по Нікопольщині з FPV-дронів та РСЗВ "Град", обстріляв Нікополь, Червоногригорівську та Мирівську громади. За уточненими даними, через вчорашні атаки в районі пошкоджено сім приватних будинків, теплицю, автомобіль, близько двох десятків сонячних панелей та ЛЕП, знищено господарську споруду.

"Безпілотниками противник поцілив по Межівській та Васильківській громадах, що на Синельниківщині. На жаль, загинув 46-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще пʼятеро людей постраждали. 24-річний поранений - у важкому стані. Понівечений автомобіль", - йдеться в повідомленні.

По Кривому Рогу російська армія завдала ракетного удару, внаслідок чого постраждали двоє людей, пошкодженл об’єкти інфраструктури та автомобілі.

Крім того, БпЛА були спрямовані на Богданівську громаду Павлоградського району, де пошкоджені фермерське господарство, сільськогосподарська техніка та машина. Безпілотниками також поцілили по Кам’янському, наслідки уточнюються.

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, кількість поранених у Запоріжжі внаслідок ранкової ворожої атаки зросла до чотирьох, в деяких житлових будинках міста відсутнє електропостачання,.

"Вже четверо поранених…Таким чином медики надали необхідну допомогу 38-річному чоловікові та жінкам 88, 65 та 55 років", - йдеться у його повідомленні.

Окрім того, очільник Запорізької ОВА зазначив, що щонайменше 12 житлових будинків пошкоджено, у деяких частково відсутнє електропостачання.

Крім того, внаслідок атак російських дронів і обстрілів на Сумщині за минулу добу загинуло двоє цивільних, ще троє отримали поранення, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, у Краснопільській громаді загинули чоловік 54 роки та жінка 52 роки, у Глухівській громаді внаслідок пожежі після влучання БпЛА постраждали чоловік 53 роки та жінка 87 років. Також до медзакладу звернувся 27-річний житель Білопільської громади, поранений 26 січня через атаку дрона.

"Майже 80 обстрілів зафіксовано по 29 населених пунктах у 14 громадах області", – зазначив Григоров.

Російські війська протягом доби завдали ударів по Харкову та 16 населених пунктах області, загинули чотири людини, вісьмох поранено, повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, на залізниці у Барвінківській громаді виявили тіла 4 загиблих та фрагменти тіл людей (кількість людей встановлюється). Крім того, поранень зазнали 29-річний чоловік і 26-річна жінка; на трасі між с. Шипувате і с. Андріївка у Великобурлуцькій громаді постраждали 59-річний чоловік і 55-річна жінка; у сел. Печеніги постраждали 58-річний і 76-річний чоловіки та 73-річна жінка.

Протягом 27 січня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули четверо цивільних — троє у Слов’янську та один у Костянтинівці, ще п’ятеро людей в області дістали поранення, повідомляє у середу вранці очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Росія вбиває цивільних! За 27 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Словʼянську та 1 у Костянтинівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", - наголосив Філашкін.

Окрім того, очільник ОВА зауважив, що загальну кількість жертв на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Джерела: https://t.me/dnipropetrovskaODA/27262

https://t.me/ivan_fedorov_zp/32762

https://t.me/ivan_fedorov_zp/32755

https://t.me/hryhorov_oleg/1534

https://t.me/synegubov/19808

https://t.me/VadymFilashkin/13380