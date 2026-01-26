Інтерфакс-Україна
Події
17:55 26.01.2026

У лікарнях Запоріжжя 20 людей, поранених внаслідок обстрілів – ОВА

У лікарнях Запорізької області знаходяться 20 людей, поранених внаслідок російських обстрілів, четверо з них – у тяжкому стані, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росія продовжує терор мирних жителів Запорізької області – у лікарнях 20 людей, поранених внаслідок ворожих обстрілів. Четверо з них – у тяжкому стані, ще 16 – у стані середньої тяжкості. Шестеро пацієнтів – люди старшого віку", - сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, найдовше, з листопада, на лікуванні перебувають дві жінки: 45-річна та 71 річна постраждалі.

"Медики роблять усе можливе й неможливе, щоб рятувати кожне життя. За це їм величезна вдячність", - додав Федеров.

