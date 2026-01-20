Інтерфакс-Україна
19:58 20.01.2026

Федоров та Пісторіус обговорили розвиток програми Patriot для України та нарощення поставок ракет IRIS-T та далекобійних артпострілів

Міністри оборони України та Німеччини Михайло Федоров та Борис Пісторіус обговорили подальший розвиток програми Patriot для України та проєктів для забезпечення їх відповідними ракетами, а також нарощення постачання ракет IRIS-T та артилерійських боєприпасів збільшеної дальності.

"Провів розмову з Міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. (…) Подякував за передані дві системи Patriot восени минулого року й готовність спрямовувати додаткові ресурси на безпілотні системи для наших воїнів", - написав Федоров у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, посилення протиповітряної оборони залишається пріоритетом для України, передані системи ППО IRIS-T і Patriot, а також участь Німеччини у проєкті PURL із закупівлі американського озброєння допомагали сьогодні вночі відбивати російський терор.

"Також обговорили подальший розвиток програми Patriot України та необхідних проєктів для забезпечення довготермінового постачання ракет для наших систем Patriot. Паралельно зосередилися на розвитку ракети IRIS-T як однієї з центральних на озброєння України та нарощення постачання", - повідомив Федоров

Також міністри обговорили участь Німеччини в інноваційному проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів у ЗСУ. "Уже маємо успішні операції на фронті й готові ділитися цим практичним досвідом з німецькими військовими. Ще один важливий напрям співпраці — артилерійські боєприпаси збільшеної дальності. Наголосив на важливості постачання саме далекобійних артпострілів для ефективної роботи артилерії в умовах дронової kill-zone. Важливий пріоритет для України — продовжити внески ФРН у Чеську ініціативу", - додав український міністр оборони. 

Він також наголосив, що Німеччина наразі один із ключових партнерів України у сфері безпеки та оборони. "Сьогодні внесок країни становить понад 30% усіх оголошених обсягів безпекової допомоги Україні на 2026 рік", - сказав Федоров. Він висловив вдячність Німеччині за важливу системну допомогу Україні та особисто Борису Пісторіусу — за лідерство й послідовні зусилля для посилення нашої оборони.

 

