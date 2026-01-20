Інтерфакс-Україна
Події
20:43 20.01.2026

Українська Fire Point розглядає можливість будівництва космодрому в ОАЕ у партнерстві із EDGE - СТО

Українська оборонна компанія Fire Point у межах угоди щодо продажу частки в капіталі оборонній групі EDGE, що належить суверенному фонду Об'єднаних Арабських Еміратів, розглядає можливість будівництва космодрому в ОАЕ та діяльності, пов'язаною з ракетною програмою, повідомила СТО Fire Point Ірина Терех

"Україна завжди мала дуже потужну космічну програму, але, як і будь-яка інша європейська країна, ми її віддали і відмовилися від неї, тому ми хочемо її відродити", – сказала вона на дискусії в Українському домі у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

За її словами, в майбутньому компанія хоче мати власну космічну програму.

СТО Fire Point уточнила, що офіційне оголошення деталей щодо співпраці з ОАЕ очікується наприкінці першого кварталу цього року.

Наприкінці грудня повідомлялось, що EDGE має намір купити 30% частку Fire Point, що виробляє однойменні дрони FP-1 і FP-2 та ракети "Фламінго". Тоді BBC News Україна із посиланням на конфіденційні джерела у компанії, обізнані з деталями угоди зазначала, що сума угоди становить близько $760 млн, тоді як загалом українського виробника зброї оцінили у $2,5 млрд. За даними видання, Fire Point вже подала потрібні документи до Антимонопольного комітету України.

Оборонну компанію Fire Point заснували в 2022 році Денис Штілерман і Єгор Скалига, а пізніше до них приєдналася Ірина Терех.

Оборонну групу EDGE згідно з інформацією на її сайті, було створено у 2019 році зі штаб-квартирою в столиці ОАЕ Абу-Дабі. Об'єднує понад 35 організацій з шести основних кластерів: платформи та системи, ракети та озброєння, космічні та кібертехнології, комерційний напрям (EDGE Commercial), технології та інновації, а також національна безпека.

19-22 січня в Давосі працює Український дім – Ukraine House Davos 2026, співорганізаторами якого виступають Фонд Віктора Пінчука, Ukraine-Moldova American Enterprise Fund та Horizon Capital.

Теги: #оае #космодром

