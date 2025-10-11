Інтерфакс-Україна
Події
15:18 11.10.2025

Єрмак зустрівся з представницею ОАЕ, говорили про дітей та обмін полоненими, про інвестування в енергетику та агросектор

Фото: https://t.me/ermaka2022/

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся у Києві з державним міністром ОАЕ з питань міжнародного співробітництва Рім Аль Хашимі та обговорив з нею низку питань, зокрема інвестування в українську енергетику, інфраструктура та аграрний сектор, а також спільну дипломатичну роботу щодо повернення українців додому.

"Мав честь зустрітися з Державним міністром ОАЕ з питань міжнародного співробітництва Рім Аль Хашимі, що прибула до Києва. (…) ми швидко перейшли до прагматики. ОАЕ зацікавлені в інвестуванні в Україну - енергетика, інфраструктура, аграрний сектор та багато інших сфер", - написав Єрмак у телеграм-каналі у суботу.

Сторони також говорили про найболючіше – про дітей, а також про спільну дипломатичну роботу. "Обговорили шляхи консолідації міжнародних зусиль для досягнення справедливого миру. ОАЕ вже надали значну гуманітарну допомогу та, що вкрай важливо, сприяли обмінам полоненими, завдяки чому додому повернулися понад 2000 наших людей".

"Це була розмова про спільні цінності й результати", - резюмував Єрмак.

