В ДПСУ не коментують інформацію про нібито заборону Єрмаку виїжджати з України

Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко заявив, що не має права підтвердити чи спростувати інформацію про нібито заборону Андрію Єрмаку, раніше звільненому з посади керівника Офісу президента, виїжджати з країни.

"Прикордонне відомство не вправі розголошувати подібну інформацію. Ми не даємо підтверджень чи спростувань ні по конкретним громадянам, ні по дорученням уповноважених державних органів, які можуть виконувати прикордонники відносно осіб під час прикордонного контролю", - зазначив речник в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко у свою чергу спростував розповсюджувану низкою анонімних джерел інформацію, що дозвіл на виїзд Єрмаку за кордон був нібито наданий за його наказом. "Це фейк. Я таких листів не надсилав", – написав він у відповіді виданню ZN,UA.

Раніше народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко написав у соціальних мережах, що начебто "на прикордонні пункти пропуску прийшов лист про заборону виїзду з України Андрія Єрмака".

Як повідомлялося, Зеленський 28 листопада підписав указ Nº868/2025 про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента, яку той обіймав з 11 лютого 2020 року. Перед тим НАБУ та САП на підставі ухвали слідчого судді ВАКС провели обшуки у Єрмака, але про підозру жодній особі не повідомляли.

Після цього Зеленський виступив зі зверненням, у якому заявив, що РФ "дуже хоче, щоб Україна робила помилки", але з боку України їх не буде.

1 грудня Єрмак повідомив газеті The New York Post, що вирушає на фронт невдовзі після подання у відставку та проведеного в його будинку обшуку Національним антикорупційним бюро. "Я їду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я чесна й порядна людина", - заявив він.

У іншому повідомленні він зазначив, що "зганьблений" і що "не хоче створювати проблем Зеленському". "Мене нудить від бруду, який спрямували проти мене, і ще більше — від браку підтримки з боку тих, хто знає правду", - зазначив він у повідомленні.