Глава МВС: найближчим часом запропоную на розгляд кандидатуру на посаду керівника ДПСУ

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко найближчим часом запропонує на розгляд кандидатуру на посаду керівника Державної прикордонної служби України, Сергій Дейнеко залишається частиною команди МВС.

"Під керівництвом Сергія Дейнеки прикордонники посилили спроможності, стали повноцінною складовою Українського війська й сьогодні разом з іншими підрозділами захищають державу на передовій", - написав глава МВС в телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, ДПСУ за останні роки пройшла складний і важливий шлях трансформації. "Та наше завдання - постійно підсилювати ефективність системи безпеки. Що є особливо відповідальним у час війни", - додав Клименко.

Він повідомив: "Найближчим часом запропоную на розгляд кандидатуру на посаду керівника Державної прикордонної служби України".

При цьому міністр зазначив, що Дейнеко залишається частиною команди МВС.

"Його досвід, знання та розуміння служби залишаються цінними для держави й важливими для мене особисто. Переконаний, що вони й надалі працюватимуть на посилення безпеки та захист України", - наголосив глава МВС.