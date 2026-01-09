Інтерфакс-Україна
14:12 09.01.2026

Мінсоцполітики 5 разів клопотало перед ДПСУ про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025 році, Мінветеранів - 14 разів

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України п'ять разів клопотало перед Державною прикордонною службою України (ДПСУ) про перетин кордону військовозобов'язаними громадянами у 2025 році, Міністерство у справах ветеранів - чотирнадцять разів.

"Мінсоцполітики у 2025 році було надіслано до Державної прикордонної служби України п’ять листів щодо сприяння в перетині державного кордону України", - йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У відомстві зазначили, що військовозобов’язаними працівниками Мінсоцполітики у 2025 році терміни повернення з відряджень на територію України не порушувались.

У свою чергу в Мінветеранів на запит розповіли, що впродовж 2025 року ними до Адміністрації Держприкордонслужби надіслало 14 листів щодо сприяння в перетині кордону військовозобов'язаними особами.

Водночас зазначається, що у відомства відсутня інформація про порушення зазначеними  особами взятих зобов’язань щодо термінів повернення на територію України.

Як повідомлялося, Мінсоцполітики 24 рази клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2022-2024 роках. Щодо 2022-2023 років, міністерство зазначало, що всі співробітники, про яких ішлося в цих листах, не порушили взятих зобов'язань щодо термінів повернення на територію України. Щодо 2024 року, у відомстві зазначили, що не мають інформації щодо порушень термінів повернення цих людей на територію України.

Мінветеранів 24 рази клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2022-2024 роках.

Теги: #мінсоцполітики #перетин_кордону #дпсу

