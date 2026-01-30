Інтерфакс-Україна
Мінсоцполітики опрацювало понад 800 звернень від мешканців Деснянського району Києва

Мультидисциплінарні команди соціальних служб та волонтерів опрацювали 832 звернення мешканців Деснянського району міста Києва.

"Фахівці провели анкетування кожного заявника для точного визначення потреб. Особлива увага приділяється літнім людям та особам з інвалідністю. Наразі забезпечено видачу необхідних речей для збереження тепла: ковдри та термоси отримали 104 особи; термопледи передано 86 мешканцям; одну особу з інвалідністю забезпечено ходунками", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що для тих, хто потребує постійного догляду та безпечних умов проживання, організовано розселення: 5 осіб влаштовано до Пансіонату ветеранів, ще двох прийняв Київський міський геріатричний центр.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що протягом 29 січня на Троєщині до опалення підключили перші понад 100 будинків, а вночі — ще 50.

