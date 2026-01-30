Інтерфакс-Україна
Події
14:16 30.01.2026

Голова ДІЯРУ вважає за необхідне продовження роботи місій МАГАТЕ на підстанціях, важливих для безпеки АЕС

Фото: https://t.me/snriugovua

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) Олег Коріков наголосив на необхідності продовження роботи місій МАГАТЕ на електричних підстанціях, важливих для безпечної експлуатації українських АЕС, й закликав міжнародних партнерів до подальшої підтримки цієї роботи експертів агентства, повідомило ДІЯРУ в Facebook в п'ятницю.

"Пошкодження та руйнування енергетичних об’єктів призводить не тільки до дефіциту електроенергії, а й створює великі загрози для ядерної та радіаційної безпеки на промислових майданчиках АЕС. Такі злочинні дії РФ можуть призвести до трагічних наслідків не лише для України, а й для багатьох країн Європи та світу", - сказав він під час онлайн-зустрічі з керівниками та представниками національних ядерних регуляторів провідних країн світу.

В ДІЯРУ наголосили, що російські атаки на підстанції, які важливі для безпечної експлуатації АЕС, створюють великі загрози для ядерної та радіаційної безпеки.

Як зазначив Коріков, РФ намагається створити блекаут для всієї України, завдаючи ракетних ударів та атакуючи дронами об’єкти української енергосистеми, зокрема підстанції, які забезпечують транспортування виробленої АЕС електроенергії до кінцевого споживача. Водночас однією з обов’язкових умов для безпечної експлуатації ядерних установок є наявність надійного зв’язку з енергосистемою та резервної можливості забезпечувати живлення власних потреб станції.

"У ході місій фахівці МАГАТЕ здійснюють оцінку та документування пошкоджень підстанцій, яких вони зазнали внаслідок російських атак, оцінюють відновлювальні заходи та пропускну здатність підстанцій в їхньому поточному стані, впливи на безпечну експлуатацію АЕС в Україні", - пояснив голова Держатомрегулювання.

Він також поінформував про стан виконання тимчасових невідкладних заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків для Нового безпечного конфайнмента (НБК) об’єкта "Укриття", який зазнав пошкоджень в результаті атаки російського "безпілотника" 14 лютого 2025 року. Зокрема, Коріков розповів про виконання ДСП "ЧАЕС" відповідного технічного рішення – тимчасового закриття отвору в зовнішній обшивці Арки НБК в місці ураження безпілотником для зменшення негативного впливу від потрапляння опадів.

