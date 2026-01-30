Інтерфакс-Україна
15:45 30.01.2026

Впровадження енергоавтономних систем в житлові проєкти збільшує вартість квадратного метра на 10-15% – думка

Впровадження енергоавтономних систем і подібних інженерних рішень в проєкти житла підвищує вартість квадратного метру орієнтовно на 10-15%, проте поступово стає ринковим стандартом, вважає керівник проєктів Perfect Group Олексій Коваль.

"Звісно, енергоавтономні системи впливають на собівартість. За нашими оцінками, впровадження генераторів, додаткових інженерних рішень та заходів безпеки може додавати орієнтовно 10–15% до вартості квадратного метра, залежно від масштабу та класу проєкту", – зазначив експерт у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Коваля, внесення енергоавтономних інженерних рішень в житлові проєкти наразі сприймається ринком як новий стандарт якості, тому девелопери вважають подібні інвестиції виправданими.

"Для покупців важливе функціонування систем будинку під час відключень, і ми вважаємо ці інвестиції необхідними та виправданими", – підкреслив він.

Аналогічну думку висловила Marketing & Communications Advisor компанії Alliance Novobud Ірина Міхальова, зазначивши, що додаткові системи живлення у проєктах житла стають не опцією, а частиною стандарту.

"Додаткові системи резервного живлення та інженерні підсилення дійсно збільшують витрати девелопера. Остаточний розрахунок впливу на вартість квадратного метра залежить від потужності систем, обсягу критичних споживачів та конфігурації комплексу, тому оцінюється індивідуально для кожного проєкту", – пояснила вона.

Як повідомили у пресслужбі групи "Ковальська", забудовник розглядає усі можливі варіанти систем незалежного електроживлення з оптимальним співвідношенням вартості та ефективності, оскільки вони можуть підвищити вартість квадратного метру житла на $30-100.

"За нашими розрахунками, залежно від ефективної площі проєкту, впровадження систем незалежного електроживлення може призвести до подорожчання нерухомості на $30-100 за квадратний метр", – розповіли у пресслужбі.

У компанії Greenville також наголосили на необхідності збереження балансу між функціональністю інженерних рішень в житлі та оптимальною ціною для покупці. Нові енергонезалежні технологічні рішення інтегруються в проєкти лише якщо це доцільно.

"Впровадження таких систем і технологій, безумовно, певним чином впливає на кінцеву вартість квадратного метра. Разом із тим ми підбираємо рішення винятково з урахуванням їхньої доцільності та реальної користі для мешканців. У довгостроковій перспективі це підвищує комфорт, надійність та знижує експлуатаційні витрати", – повідомила керівниця київських проєктів компанії Greenville Наталія Дубик.

Існує й інший підхід до фінансової сторони питання забезпечення енергоавтономності житла. Так, у проєкті S1 ВДНГ компанії Standard One пропонують опцію щомісячної оплати роботи водонасосів для забезпечення холодного і гарячого водопостачання під час відключень світла. Такий формат актуальний для вже збудованого житла.

"Запроваджене рішення не є надмірно дорогим: витрати на його роботу розподіляються між орендарями та мають опційний характер. У середньому така доплата становить близько 400-500 грн на місяць. Водночас активного фідбеку від мешканців щодо роботи систем не надходить – як позитивного, так і негативного, - що, за оцінкою нашої компанії, свідчить про їх стабільну та коректну роботу", – розповів співвласник Standard One Олександр Овчаренко.

Як розказали агентству в пресслужбі KAN Development, для нових черг житлових комплексів проєктні рішення з енергонезалежності закладаються на етапі будівництва. Водночас у вже готових і заселених будинках проєкти впровадження енергоавтономних систем реалізує керуюча компанія спільно з мешканцями.

"Проєкт резервного живлення у ЖК "Файна Таун" – унікальний для України досвід такого масштабу. 31 інверторне приміщення, повне покриття всіх будинків комплексу – і все це реалізовано завдяки ініціативі та згуртованості мешканців у партнерстві з керуючою компанією", – зазначили у компанії.

Так, координацію проєкту взяв на себе один із мешканців комплексу: вів інформаційний канал для сусідів, залучав експертів. Зі свого боку керуюча компанія забезпечила організаційну, фінансову та логістичну підтримку: провела опитування мешканців, відкрила окремий рахунок для збору коштів, організувала вибір підрядника, закупівлю обладнання та будівництво приміщень з дотриманням протипожежних норм.

"Це приклад того, як спільна робота мешканців та керуючої компанії здатна вирішувати завдання, які здавалися нереальними. Проєкт продовжує розвиватися: вже будуються плани щодо розширення системи та підвищення її автономності", – розказали в KAN Development.

