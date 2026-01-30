Запоріжжя у січні через обстріли зазнало три регіональні блекаути та 90 пошкоджень електромереж

У січні Запорізька область пережила два тотальних і один локальний блекаут, в регіоні також було зафіксовано 90 випадків пошкодження електромереж внаслідок ударів армії РФ, повідомило АТ "Запоріжжяобленерго" в п'ятницю.

"Перший місяць 2026 року для запорізьких енергетиків видався складним: регіон пережив два тотальних та один локальний блекаути, через ворожі обстріли щодня руйнується електрообладнання, мережі страждають від перевантажень на тлі застосування ГПВ (графіків погодинних відключень – ІФ-У)", - зазначили в компанії.

За словами очільника "Запоріжжяобленерго" Андрія Стасевського, за січень в компанії зафіксували 90 випадків пошкодження електромереж через ракетно-дронові атаки окупаційних військ РФ.

"У підсумку це понад 180 тис. родин та юросіб, чиє електропостачання після обстрілів ми відновили. Хай якими масштабними були пошкодження та складними погодні умови – робили це максимально оперативно, протягом 5-12 годин", - пояснив він.

Стасевський зазначив, що винятком щодо оперативності є наближені до фронту території, які перебувають під щільним ворожим вогнем, однак компанія повертає світло і там, щойно стабілізується безпекова ситуація.

Всього "Запоріжжяобленерго" у січні відновило електропостачання 347 тисячам споживачів.

Ситуація з енергозабезпеченням Запорізької області ускладнюється через складні погодні умови та зношення електрообладнання через застосування ГПВ, пояснив очільник компанії.

"Потужні снігопади першої–другої декади січня стали справжнім випробуванням на міцність для нашого колективу: бригади працювали цілодобово, аби якомога швидше відремонтувати пошкоджені негодою електромережі", - зазначив він.

Разом із цим обленерго має регулярно усувати порушення в роботі обладнання, спричинені "стрибками" навантаження під час перемикань в межах ГПВ. Загалом в регіоні цього місяця через згадані вище причини було знеструмлено 167 тис. споживачів.

"З багатьох звернень та коментарів у соцмережах бачимо, що чимало наших клієнтів блекаутів навіть не помітили – настільки оперативно нам вдалося відновити електропостачання", - наголосив Стасевський.

За його словами, третій блекаут локального характеру в одній із громад Запорізького району також було ліквідовано менш як за добу.